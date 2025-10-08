Agrupación cultural de Barú se presentará en Medellín con apoyo del IPCC

La Corporación Cultural Jorikamba, agrupación representativa de la comunidad raizal del corregimiento de Santa Ana, Isla de Barú, viajará a Medellín para mostrar ante el público paisa su proyecto ‘Danza, Folclor Jorikamba y Sabor’.

La agrupación tendrá dos intervenciones en el Encuentro de Identidad y Diversidad Cultural que se cumplirá en la capital antioqueña entre el 9 y 12 de octubre próximo: la puesta en escena de su proyecto dancístico, y un conversatorio con agrupaciones participantes en el que aportarán al intercambio y adquisición de conocimientos culturales.

Jorikamba hace parte de los grupos seleccionados en la Convocatoria de Circulación Nacional Cartagena Ciudad de Derechos, impulsada por la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC). Fue creado hace más de 15 años como una iniciativa comunitaria para preservar y transmitir las expresiones dancísticas, musicales y festivas propias de la cultura raizal de Barú.

Su circulación será una oportunidad para compartir la autenticidad del folclor raizal, fortalecer los lazos interculturales y consolidar a Cartagena como una ciudad que promueve la diversidad, la memoria y el talento de sus comunidades.

“Apoyar a agrupaciones artísticas y culturales locales es fundamental porque ellas encarnan la memoria viva de nuestras comunidades y son embajadoras del talento cartagenero en Colombia y el mundo. Esta Administración ha asumido la cultura como un pilar de inclusión, desarrollo y proyección de ciudad”, dijo el alcalde mayor, Dumek Turbay Paz.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, reafirmó el compromiso institucional con los portadores de tradición: “La cultura es un motor de identidad y progreso. Con la Convocatoria de Circulación buscamos cualificar y respaldar a nuestros creadores para que su arte trascienda, fortalezca la autoestima cultural y se proyecte a nivel nacional e internacional. Jorikamba es un ejemplo de cómo la tradición se convierte en orgullo colectivo”, precisó la funcionaria.

A su turno, Yorlis Carolina Barcasnegras Maza, secretaria y gestora de proyectos de la corporación, calificó su inclusión entre los ganadores de la convocatoria como un gran logro, fruto del esfuerzo sostenido de jóvenes, maestros y familias que creen en la cultura como herramienta de transformación: “Nuestra participación en Medellín nos permitirá mostrar la riqueza de nuestra tradición, que no solo es danza y música, sino también un legado de resistencia, identidad y orgullo para las nuevas generaciones de Santa Ana y de toda Cartagena”, sostuvo.

“Jorikamba”, evoca la fuerza de la tradición oral y el espíritu colectivo que ha permitido mantener vivas las raíces afrocaribeñas de la isla de Barú; a lo largo de su trayectoria, ha participado en festivales locales, regionales y nacionales, llevando consigo la riqueza de bailes tradicionales como el Mapalé, el Bullerengue y la Champeta raizal, fusionados con expresiones propias de la comunidad.