Seis presuntos extorsionistas del grupo ‘Salsas Nueva Generación’ fueron capturados en Cartagena

La Policía Nacional, a través del grupo de acción unificada por la libertad personal GAULA y la Fiscalía General de la Nación, desplegaron la macrooperación “Odin” contra organizaciones multicrimen dedicadas a la extorsión y el homicidio, en Cartagena.

Gracias a los operativos desplegados por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Especializada de Cartagena, tras varios meses de investigaciones y seguimiento, fue desarticulado el grupo delincuencial común organizado “Los Ayacucho”, capturando a seis (6) de sus integrantes mediante orden judicial.

El modus operandi de esta estructura consistía en llegar hasta los establecimientos de comercio realizando exigencias económicas que oscilaban entre 2 y 5 millones de pesos mensuales, a cambio de no atentar contra la integridad de los propietarios ni de sus trabajadores.

El líder de esta banda multicrimen, conocido con el alias de “El Boquita”, cuenta con anotaciones judiciales por extorsión y tenía varios subordinados bajo su mando, a quienes daba instrucciones precisas para realizar las extorsiones a los comerciantes del sur de la ciudad.

Los otros capturados fueron identificados como “el Yordis”, “el Freider”, “el Guillermo”, “el Yoiker” y “el Kevin”, quienes llegaban a los establecimientos con panfletos y amenazas a los comerciantes. A varios de los indiciados les figuran anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto calificado y violencia intrafamiliar.

Los capturados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 38 personas por el delito de extorsión, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.