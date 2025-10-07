¿Por qué es importante el descubrimiento del premio nobel de física? Esto dice experto

El premio Nobel de Física es entregado al británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis

La Real Academia Sueca de las Ciencias concedió el galardón del Nóbel de Física a tres físicos por experimentos con superconductores que demostraron propiedades de la mecánica cuántica en sistemas grandes, abriendo camino a computadoras cuánticas y a la tecnología digital.

El Premio Nobel de Física 2025 fue otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico, anunció la Real Academia Sueca de Ciencias.

“Todos nos estamos escuchando y viendo gracias a las tecnologías cuánticas, desde hace más de 120 años se descubrió que la materia a nivel de los átomos y las moléculas se comportan de maneras muy raras. El premio Nobel de este año hace referencia a la reproducción de movimientos pequeños a niveles macroscópicos, vamos a tener en un futuro muy cercano objetos como computadores cuánticos, esto es un descubrimiento fantástico”: indicó el experto Diego Alejandro Torres. Profesor de la Universidad Nacional, físico y PhD en física nuclear.

El experto comentó qué: “Se tiene una idea clara que la computación cuántica es el camino. Las aplicaciones son infinitas y cuando tengamos un problema que no se había bordado, estos desarrollos nos van a servir”

En entrevista con 6AM, Diego Torres, puso el caso del láser como un ejemplo, indicó que cuando se creó el rayo láser eran máquinas muy grandes y que lograban un efecto muy rápido, ahora, cuando se logró miniaturizar el láser se generó una economía alrededor de este usándolo para cirugías, la tecnología, transmisión de datos entre otros.

“De manera inmediata, esto va a cambiar el mundo”: finalizó el experto Diego Torres de la Universidad Nacional sobre los ganadores del Nóbel de Física.