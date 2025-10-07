Policía de Bolívar y comunidad embellecen parque y comparten olla comunitaria en Mahates

En un esfuerzo por fortalecer la convivencia y el tejido social, la Policía Nacional de Colombia, a través de su Policía Comunitaria en Mahates- Bolívar, lideró una jornada de embellecimiento del parque 7 de agosto, complementada con una emotiva olla comunitaria en el barrio del mismo nombre.

La actividad, enmarcada en la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, contó con la entusiasta participación de la banda de paz Pedro de Heredia, miembros de la JAC, padres de familia, niños y residentes en general. Juntos, limpiaron y embellecieron el parque, creando un espacio de encuentro y convivencia para la comunidad.

“Este tipo de actividades son fundamentales para fortalecer el vínculo entre la Policía y la comunidad”, afirmó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado. “Trabajando juntos, podemos construir un futuro más seguro y próspero para todos los habitantes de Mahates”.

La olla comunitaria, más que un simple compartir de alimentos, se convirtió en un símbolo de unión, reconciliación y compromiso colectivo. Policías y ciudadanos compartieron un espacio de diálogo y construcción de confianza ciudadana, reafirmando la importancia de trabajar juntos por un futuro de paz, convivencia y desarrollo social.

Con iniciativas como esta, la Policía Nacional reafirma su compromiso de estar cerca de la ciudadanía, sembrando confianza y fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación para construir territorios de paz y seguridad en el municipio.