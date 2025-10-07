Operativos policiales dejaron 45 capturados en Cartagena

En desarrollo de los diferentes operativos para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, la Policía Nacional de Colombia durante el fin de semana logró la captura de 48 personas, 45 de ellas en flagrancia y tres (3) por orden judicial.

Dentro de capturados figuran 17 por tráfico de estupefacientes, 13 por hurto, cinco (5) por porte ilegal de armas de fuego, cinco (5) por lesiones personales y ocho (8) por diferentes delitos.

Durante las intervenciones policiales, se incautaron cinco armas de fuego, 103 armas blancas y más de 1.030 dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca, tusi y cocaína.

Asimismo, se impusieron 338 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, encontrando como más acciones más recurrentes: portar armas o elementos cortantes con 50 comparendos, portar sustancias prohibidas en espacio público con 30 comparendos e irrespetar a las autoridades de Policía con 15 comparendos.

Este fin de semana se recepcionaron 2.021 llamadas telefónicas a la línea 123, de las cuales 82 fueron por riña, 76 por perturbación de la tranquilidad y 1.757 llamadas inoficiosas.

Las armas de fuego, estupefacientes y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y los capturados se encuentran a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

Durante este fin de semana, se presentaron cuatro afectaciones a la vida en los barrios Nelson Mandela, Fredonia y Nuevo Paraíso.

Por otro lado, con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo con las comunidades y reducir los compartimientos que afectan la convivencia, en los últimos días se realizaron más 215 actividades preventivas en diferentes sectores de la ciudad, entre las que se destacan reuniones con jóvenes de especial atención y encuentros con líderes en los CAI.

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestros barrios, en nuestros sitios turísticos, algo que es fundamental en nuestro trabajo cotidiano. Por eso reiteramos que el apoyo de la ciudadanía es fundamental para seguir sacando de las calles a todos los actores que afectan la seguridad”, aseguró el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.