157 países reconocen a Palestina como Estado: el mapa del apoyo internacional

Se cumplen dos años de la escalada del conflicto en la Franja de Gaza. Uno de los hechos diplomáticos más importantes y que marcará la historia de este conflicto, que trasciende décadas, sucedió durante la Asamblea General de Naciones Unidas: once Estados reconocieron a Palestina, entre ellos varios aliados históricos de Israel.

Tras la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebró en septiembre, ya son 157, de los 193 países de la ONU, quienes reconocen a Palestina como Estado. Entre ellos Francia y Reino Unido, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero además aliados historicos de Israel que han demostrado su descontento por el genocidio que se ejerce contra el pueblo palestino.

157 países reconocen a Palestina como Estado

“Ha llegado el momento. Por eso, fiel al compromiso histórico de mi país en Oriente Medio, por la paz entre los pueblos israelí y palestino, declaro que Francia reconoce el Estado de Palestina (...)este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de Israel”, dijo el presidente Emmanuel Macron, desde la apertura de la conferencia internacional por la solución de los dos Estados que se celebró en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Esta solución no es una recompensa para Hamás, porque significa que Hamás no puede tener futuro, ni papel en el gobierno, ni papel en la seguridad. Ya hemos prescrito y sancionado a Hamás y vamos a seguir (...) Mientras que la crisis humanitaria en Gaza ha alcanzado nuevos niveles. El gobierno de Israel está incrementando los bombardeos”, expresó el primer ministro de Reino Unido Keir Starmer.

Frente a los crímenes cometidos por Israel, Starmer aseguró: “la ofensiva de los últimos meses. La desolación y devastación son totalmente intolerables. Decenas de miles han sido asesinados, incluyendo los que intentan recolectar comida y agua. Esta muerte y destrucción es horrible para todos nosotros. Debe terminar”.

¿Una decisión simbólica?

Así las cosas, Estados Unidos es el único país de los cinco miembros permanentes y con poder de veto que no reconoce a Palestina, pues China y Rusia ya lo hicieron en el pasado. Esto representa un obstáculo en las decisiones que podría tomar el Consejo de Seguridad para enfrentar el conflicto.

“La verdad es que no hay mucho espacio para el optimismo. Es un acto mucho más simbólico que con un peso político o jurídico real. Tal vez el valor simbólico es que países miembros del Consejo de Seguridad como Francia o el Reino Unido se adhieren a este reconocimiento, pero mientras exista el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, la verdad es que la situación es muy difícil que cambie en el plano de la ONU”, explica Mario Ureña, analista internacional y profesor de la Universidad del Rosario.

Durante la asamblea general de Naciones Unidas también se unieron al reconocimiento Bélgica, Luxemburgo, Andorra, San Marino, Australia, Canadá y Portugal.

El reconocimiento se enmarca en la llamada solución de los dos Estados, que propone un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, con Jerusalén Este como capital, en pacífica coexistencia con Israel.

Frente algunos los países que aún no lo reconocen están Estados Unidos, Panamá, que es la única excepción de américa latina, así como Alemania, Italia y Japón