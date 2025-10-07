Gobierno Nacional aprobó $325 mil millones para la construcción de la doble calzada Pasto- Catambuco

Pasto

Junto a la comunidad del corregimiento de Catambuco, el alcalde Nicolás Toro, destacó la aprobación de $325 mil millones para la construcción de la doble calzada Pasto - Catambuco a través del ‘Pacto Territorial Nariño’.

Este proyecto, gestionado por el mandatario municipal, representa un avance para la conectividad de Nariño con el resto del país y un aporte al desarrollo económico y social.

“Desde el año pasado estábamos insistiendo que se incluya la doble calzada Pasto - Catambuco que no estaba dentro del proyecto Rumichaca - Pasto. El año pasado conseguimos 140 mil millones de pesos y ahora el presidente Gustavo Petro entregó 325 mil millones para este proyecto”, comentó el alcalde Nicolás Toro.

Adicionalmente, el mandatario local precisó que esta obra mejorará la competitividad de Nariño y ahora habrá una mejor movilidad hacia el aeropuerto de Ipiales y la frontera con Ecuador. Ahora, según informó el burgomaestre, se esperan los estudios correspondientes que serán entregados el próximo año para así iniciar la construcción de este tramo vial.

Entre tanto la comunidad de este corregimiento del municipio de Pasto, destacó la buena noticia para el territorio: “Nos parece muy bien este proyecto porque nos mejora la movilidad desde Catambuco hacia Pasto. Será más fácil llegar a la ciudad y ahora en poco tiempo. Estábamos esperando esta obra hace bastante tiempo ya que las anteriores administraciones no hicieron realidad este proyecto.