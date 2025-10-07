En Mompox dos presuntos atracadores agredieron a su víctima tras no hallarle objetos de valor

Dos hombres fueron capturados por la seccional de investigación criminal en el distrito de Mompox, luego de, presuntamente, haber agredido a un hombre por intentar despojarlo de sus pertenencias.

Luego de investigar los hechos, se concluyó que estas dos personas, supuestamente habían perseguido a su víctima en el barrio San José en Mompox, y en el intento de atracarlo, lo golpearon y lo ultrajaron. Lo peor ocurrió cuando estos dos presuntos delincuentes al no hallarle nada de valor a su víctima, lo atacaron con un arma corto punzante ocasionándole una herida en su cuerpo.

La captura de estos dos sujetos de 26 y 30 años, se hizo efectiva en el barrio San Francisco mediante dos órdenes judiciales por el delito de homicidio en modalidad de tentativa en concurso con hurto calificado.

Los dos capturados presentan anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, fuga de presos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto.

Ambos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera que un juez de control de las garantías les defina su situación judicial.

“Rechazamos rotundamente este tipo de actos intolerantes contra personas inocentes, y sobre todo, atacarlas por el simple hecho de no hallarles nada de valor. Estos dos capturados deben pagar con cárcel su actuar criminal, para que dejen de ocasionar daños y prejuicios a las personas que visitan este Distrito y a los mismos residentes”, señaló el teniente coronel Jhon Edward Correal Cabezas comandante (e) del departamento de Policía Bolívar.