Cartagena

Dos volquetas chocharon entre Crespo y Cielo Mar: solo hubo daños materiales

El siniestro produjo un extenso trancón en la Av. Santander

Colprensa

Colprensa

Dos vehículos de carga chocaron de manera aparatosa en el sector de La Bocana, entre los barrios Crespo y Cielo Mar, al norte de Cartagena.

Lo que se pudo establecer es que los automotores identificados con placas BAG 014 y SOS 607, sufrieron destrozos producto de lo que sería una mala maniobra al momento de transitar.

Aunque el suceso solo dejó pérdidas materiales, sí generó un extenso trancón sobre la Av. Santander. Entre tanto, unidades adscritas a la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional acudieron al lugar, y apoyaron el retiro de las volquetas.

