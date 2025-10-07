Donald Trump, consideró natural el conflicto comercial con Canadá y anunció acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que el conflicto comercial que mantiene con Canadá, uno de sus principales socios, es “natural” por la cercanía de ambos países y apuntó a que se llegará a un acuerdo con su vecino para dejarlos contentos.

Estas declaraciones las dio junto con el primer ministro canadiense, Mark Carney, al iniciar una reunión en la Casa Blanca en la que declaró que llegar a un acuerdo con Canadá es más complicado que con cualquier otro país.

“Tenemos un conflicto natural y un amor mutuo. Lo tenemos los unos por los otros. Amo Canadá y la gente de Canadá y Mark siente lo mismo”.

Sin embargo; Trump, reconoció que, en los últimos meses, los dos países han avanzado mucho en sus negociaciones comerciales, ya que se están afectando mutuamente.

Trump, que en el pasado ha afirmado que su palabra preferida es ´aranceles´, reconoció que cualquier acuerdo al que lleguen los dos países en la renovación del acuerdo comercial T-MEC (México, Estados Unidos y Canadá), prevista para 2026, incluirá gravámenes.

Por su parte, Carney, tras alabar el papel de Trump en varios procesos de paz, incluido el acuerdo inicial para acabar con la guerra en la Franja de Gaza, destacó que, pese a los conflictos creados por los aranceles, ambos países mantienen una buena relación.

“Somos el segundo mayor socio comercial de EE.UU. Segundo, somos el mayor inversor extranjero en EE.UU., con medio billón de dólares solo en los cinco últimos años y probablemente 1,8 billones de dólares en los próximos cinco años”, afirmó.

Durante el encuentro, el jefe de estado norteamericano también reconoció que a pesar de que la crisis con el tráfico de fentanilo no ha terminado y nunca va a terminar, destacó los esfuerzos de Canadá para frenar el tráfico de drogas.