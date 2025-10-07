Tunja

Capturan en Moniquirá a reincidente del hurto de celulares en Tunja

Alias “Jorge”, con 35 anotaciones judiciales, fue detenido por la SIJIN y la Fiscalía. El hombre sería uno de los principales dinamizadores del hurto de celulares en el área metropolitana de Tunja.

Captura en flagrancia. Foto: Alcaldía de Medellín.

Felipe Carreño

Caracol Radio

En un operativo conjunto entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de Tunja y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades capturaron en Moniquirá a un hombre conocido como alias “Jorge”, señalado de pertenecer a la estructura criminal “Los 4G”, desarticulada en 2023. Según las investigaciones, el detenido habría retomado sus actividades delictivas tras recuperar la libertad, dedicándose al hurto de celulares y atracos en el área metropolitana de Tunja mediante engaños y violencia.

El capturado presenta 35 anotaciones judiciales por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y lesiones personales. La orden de captura fue emitida por un juez de la República por hurto calificado y agravado, confirmando su reincidencia en este tipo de conductas.

La Policía destacó que continuará fortaleciendo los operativos contra el hurto y reiteró su invitación a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a las líneas 123 o 3143587212.

