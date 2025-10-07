Caen 11,4% las exportaciones de Boyacá por menor venta de coque, hulla y piedras preciosas

Boyacá

Entre enero y agosto de 2025, las exportaciones del departamento de Boyacá registraron una caída del 11,4%, al pasar de 382.768 mil dólares FOB en 2024 a 338.954 mil dólares en 2025, según las más recientes cifras del DANE.

El descenso estuvo impulsado principalmente por la reducción en las ventas de coque, semicoques, hulla y piedras preciosas, productos que representan el 96,6% del total exportado por el departamento.

De acuerdo con el profesor Jacinto Pineda, director de investigaciones de Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) esta situación refleja la alta dependencia de Boyacá de las exportaciones mineroenergéticas, lo que hace que la economía regional sea especialmente vulnerable a las variaciones del mercado internacional.

“El 96,6% de lo que exportamos depende del sector mineroenergético. Cuando hay una caída nacional en las exportaciones de carbón o petróleo, Boyacá se ve inmediatamente afectado. Seguimos siendo un departamento con una economía frágil, muy concentrada en pocos productos”, explicó el profesor Pineda.

A nivel nacional, las exportaciones también registraron una disminución, especialmente en los combustibles y productos de las industrias extractivas, con una reducción del 19,6%. No obstante, el sector agropecuario, en particular el café, ha mostrado un crecimiento del 37,4%, lo que ha mitigado parcialmente la caída general.

El profesor Pineda señaló que esta coyuntura debe servir para repensar el modelo económico regional y promover alternativas productivas sostenibles:

“Es fundamental que el departamento genere nuevas economías que dinamicen su desarrollo. Las transiciones energéticas globales nos están afectando y debemos prepararnos para no depender únicamente de la minería y los hidrocarburos”, añadió.