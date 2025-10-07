“Duré 10 días en la UCI”: Karina Rincón, víctima de intento de feminicidio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En Caracol Radio le hacemos seguimiento a las historias. Por eso, en 10AM estuvo Karina Rincón Durán, quien fue víctima de intento de feminicidio justo el día de su cumpleaños, por parte de su ex pareja sentimental, con quien además, tiene una hija de 4 años.

El hombre la atacó con un martillo y además, le quitó parte de su dentadura con un alicate.

En el momento de la agresión, que se originó el 22 de septiembre al interior de una vivienda en el sector de Hayuelos, Karina quedó inconsciente por la gravedad de las heridas y justo en ese momento, el agresor llamó a la mamá de la víctima y le dijo que ahí, había quedado su hija muerta.

Después de eso, el hombre intentó huir, pero fue capturado cerca al CAI del sector. Sin embargo, según lo informado, no aceptó los cargos que le fueron imputados.

El proceso judicial del hombre aún es expectativa y mientras tanto, Karina está recaudando fondos para que le puedan hacer una cirugía que solucione las afectaciones de su dentadura.

¿Cómo están las cifras de violencia contra la mujer?

Precisamente, un día después del ataque de Karina, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán aseguró que tan solo entre enero y agosto de este año, 76 mujeres han sido asesinadas en la ciudad.

Según informe del Consejo de Bogotá, la Policía evidenció que, con corte a julio de 2025, van 59 casos de homicidios a mujeres. Es decir, han aumentado en un 28%