Aguas de Cartagena realizó jornada de recuperación y embellecimiento en el barrio Nelson Mandela

Con esta acción, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la transformación social

En el marco del programa Líderes del Cambio, Aguas de Cartagena realizó una jornada de recuperación y embellecimiento de un espacio comunitario en el barrio Nelson Mandela, para promover un entorno seguro y saludable para la niñez.

La intervención incluyó la entrega de mobiliario infantil, la siembra de árboles y la adecuación del entorno, permitiendo que este lugar se convierta en un punto de encuentro para el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y niñas de la comunidad.

Con esta acción, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la transformación social de los barrios de la ciudad, impulsando iniciativas que fortalecen el sentido de pertenencia y mejoran la calidad de vida de sus habitantes.

“A través del programa Líderes del Cambio, trabajamos junto a la comunidad para construir una Cartagena más verde, participativa y llena de oportunidades para todos”, destacó John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

Aguas de Cartagena, continuará liderando proyectos que promuevan la transformación ecológica y social en los diferentes sectores del Distrito ratificó el directivo.

