Transportadores levantan talanqueras en peajes de Santander exigiendo inversión en vías
Los manifestantes se mantienen en los peajes de Pescadero, Curití y Oiba. Buscan llamar la atención del Gobierno Nacional ante el deterioro del corredor vial Los Comuneros y la falta de inversión.
Ramiro Anaya, representante de la Asociación Económica de Transportadores de Carga Liviana
Bucaramanga
A esta hora continúan las manifestaciones de transportadores en varios peajes del corredor vial Los Comuneros, que conecta a Zipaquirá con Bucaramanga y San Alberto.
Según confirmó a Caracol Radio Ramiro Anaya, representante de la Asociación Económica de Transportadores de Carga Liviana, la protesta es pacífica e indefinida, y busca llamar la atención del Gobierno Nacional ante el deterioro de la vía y la falta de inversión por parte de INVIAS.
“No estamos bloqueando las vías, levantamos las talanqueras en los peajes como medida de presión. Llevan más de 20 años recaudando recursos y no vemos obras”, señaló Anaya.
Los manifestantes se mantienen en los peajes de Pescadero, Curití y Oiba, y no descartan extender la protesta hacia Saboyá, Arcabuco y Zipaquirá, si no hay respuesta por parte de los ministerios de Transporte y Hacienda.
Instalación de Puesto de Mando Unificado:
Las autoridades departamentales instalaron un Puesto de Mando Unificado, para hacer seguimiento a la situación y garantizar la movilidad.
El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, mencionó: “Sobre las 5:00 de la tarde se convocó una concertación para verificar el día y la hora que se va a realizar una reunión con el Gobierno Nacional".