Transportadores levantan talanqueras en peajes de Santander exigiendo inversión en vías

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

A esta hora continúan las manifestaciones de transportadores en varios peajes del corredor vial Los Comuneros, que conecta a Zipaquirá con Bucaramanga y San Alberto.

Según confirmó a Caracol Radio Ramiro Anaya, representante de la Asociación Económica de Transportadores de Carga Liviana, la protesta es pacífica e indefinida, y busca llamar la atención del Gobierno Nacional ante el deterioro de la vía y la falta de inversión por parte de INVIAS.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

“No estamos bloqueando las vías, levantamos las talanqueras en los peajes como medida de presión. Llevan más de 20 años recaudando recursos y no vemos obras”, señaló Anaya.

Los manifestantes se mantienen en los peajes de Pescadero, Curití y Oiba, y no descartan extender la protesta hacia Saboyá, Arcabuco y Zipaquirá, si no hay respuesta por parte de los ministerios de Transporte y Hacienda.

Instalación de Puesto de Mando Unificado:

Las autoridades departamentales instalaron un Puesto de Mando Unificado, para hacer seguimiento a la situación y garantizar la movilidad.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, mencionó: “Sobre las 5:00 de la tarde se convocó una concertación para verificar el día y la hora que se va a realizar una reunión con el Gobierno Nacional".