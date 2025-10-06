Transportadores de Bolívar luchan contra la informalidad: distrito y gobernación se reunieron

Con el propósito de buscar soluciones conjuntas para la prestación del servicio público individual (taxis) entre Cartagena y municipios cercanos, el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, lideró una mesa de trabajo que reunió a representantes del Ministerio de Transporte, al director del DATT, alcaldes municipales, empresarios del sector y sindicatos de taxistas y transportadores intermunicipales.

Durante la jornada, los participantes coincidieron en la necesidad de crear una mesa de trabajo permanente y multisectorial que permita concertar medidas para combatir la informalidad, proteger la operación formal y mejorar la conectividad entre Cartagena y los municipios de la zona norte de Bolívar, garantizando un servicio legal, seguro y de calidad para los usuarios.

El gobernador Arana Padauí calificó el encuentro como “el primer paso para construir un modelo de transporte equilibrado y sostenible que no dañe al transporte intermunicipal formal y, al mismo tiempo, atienda las necesidades reales de movilidad de la ciudadanía”.

Posiciones de los gremios

El Sindicato de Taxistas de Cartagena advirtió que, en la práctica, la demanda hacia los municipios la están asumiendo vehículos particulares en condición informal, lo que afecta directamente la economía del gremio. “El cobro mediante planillas ocasionales y el auge de plataformas tecnológicas nos están poniendo al borde de la desaparición”, explicó un representante del sindicato.

Empresarios del sector taxi propusieron la suscripción de acuerdos interadministrativos entre alcaldías y concejos municipales para regular desplazamientos regulares de personas que viven en municipios y estudian o trabajan en Cartagena.

En tanto, los transportadores intermunicipales manifestaron preocupación frente a una posible ampliación de la operación de taxis entre municipios, al considerar que esto podría debilitar la sostenibilidad de las empresas formales y aumentar la informalidad.

Postura del Ministerio de Transporte

El delegado del Ministerio de Transporte en Bolívar, Adalberto Torres, recordó que el servicio público individual (taxis) está regulado por la normatividad nacional y que las planillas ocasionales son gestionadas desde el Ministerio.

En casos de conurbación —cuando los límites municipales se integran—, explicó, es viable estudiar proyectos conjuntos entre alcaldes y empresarios, siempre dentro del marco legal vigente.

El Ministerio también manifestó disponibilidad para avanzar en acuerdos específicos entre taxistas y municipios de la zona norte, en particular para operaciones que conecten con el Aeropuerto de Cartagena.

Compromisos y próximos pasos

Los asistentes acordaron mantener abierta la mesa de concertación para analizar propuestas técnicas y jurídicas con el fin de elaborar un plan conjunto contra el transporte informal y en favor de un sistema formal, eficiente y articulado.

Se fijó como próxima sesión el 20 de noviembre de 2025, en la que cada actor presentará planteamientos técnicos y jurídicos para avanzar hacia soluciones concretas.

El director del DATT, José Ricaurte, afirmó: “Vamos a trabajar con rigor y concertación para que el transporte en Cartagena y Bolívar se fortalezca cada día más, en beneficio de los ciudadanos y del desarrollo regional”.