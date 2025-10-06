Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 6 al 12 octubre

La suerte en los signos no se entiende como un golpe inesperado, sino como una vibración que cada persona puede aprender a reconocer. La astróloga Mia Astral explica que cuando un signo se conecta con el momento adecuado, los sucesos fluyen con mayor naturalidad y las oportunidades parecen multiplicarse.

Se entiende que, los astros no garantizan milagros, pero sí señalan ciclos de mayor apertura. Cada signo, según su energía, tiene ventanas en las que resulta más fácil atraer coincidencias favorables, siempre que exista claridad en lo que se desea.

Cabe resaltar que, Mia Astral insiste en que las señales del cielo deben ir acompañadas de acción: Quien combina intención y esfuerzo, convierte esas posibilidades en hechos reales. De esa manera, la fortuna se transforma en un diálogo entre la voluntad personal y el ritmo del universo.

Leo

Su paciencia finalmente se ve recompensada. Esta semana se abre la puerta a logros que había esperado con constancia, ya sea un proyecto que avanza, un reconocimiento merecido o la solución de algo que parecía trabado. Sentirá que la confianza en usted mismo vuelve a brillar.

Piscis

Usted recibirá noticias que despiertan ilusión en lo emocional y lo creativo. Puede tratarse de una propuesta artística, académica o personal que le motiva a seguir adelante. Es un momento para dejarse guiar por la intuición y comprobar que todo lo que ha dado, regresa multiplicado.

Capricornio

Su disciplina comienza a mostrar resultados visibles. Esta semana llegan noticias alentadoras en lo laboral o económico por medio de oportunidades de crecimiento, mejoras en sus condiciones o un reconocimiento que valida su esfuerzo. Sentirá que la estabilidad que buscaba empieza a consolidarse.

Libra

Usted experimenta novedades positivas en sus relaciones. Puede recibir una propuesta de colaboración, una reconciliación esperada o la resolución de un conflicto que pesaba en su entorno.

Tauro

Su vida familiar y material recibe un respiro. Esta semana es posible que un trámite se resuelva, que llegue un ingreso inesperado o que un plan en el hogar se concrete. Esa seguridad le dará calma y la fuerza necesaria para proyectar nuevos objetivos con confianza.

Números de la suerte de la semana del 6 al 12 de octubre

A continuación encontrará los números de la suerte de la semana, correspondientes al periodo del 6 al 12 de octubre. Cada signo del zodiaco cuenta con combinaciones numéricas que, según la influencia astral, pueden atraerle fortuna, abrir caminos y acompañarle en decisiones importantes durante estos días.

Aries : 3 – 17 – 25

: 3 – 17 – 25 Tauro : 8 – 14 – 29

: 8 – 14 – 29 Géminis : 6 – 21 – 30

: 6 – 21 – 30 Cáncer : 2 – 11 – 27

: 2 – 11 – 27 Leo : 5 – 19 – 33

: 5 – 19 – 33 Virgo : 4 – 12 – 26

: 4 – 12 – 26 Libra : 7 – 20 – 31

: 7 – 20 – 31 Escorpio : 9 – 18 – 28

: 9 – 18 – 28 Sagitario : 1 – 15 – 24

: 1 – 15 – 24 Capricornio : 10 – 22 – 34

: 10 – 22 – 34 Acuario : 13 – 23 – 32

: 13 – 23 – 32 Piscis: 16 – 21 – 35