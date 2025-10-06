Procurador hace un llamado al presidente Petro en el marco de las próximas elecciones

JUSTICIA

El procurador geneneral, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un contundente llamado a todos los servidores públicos en el marco de las elecciones que se desarrollarán en 2026.

Pidió a todos los funcionarios abstenerse de participar en política, de lo contario se aplicaran las sanciones correspondientes.

"Los servidores públicosdeben abstenerse de participar indebidamente en políticay deben facilitar que el proceso electoral fluya en completa calma“, indicó Eljach.

Asimismo, si bien el presidente de la República no está bajo la vigilancia de la Procuraduría, el jefe del Ministerio Público le hizo un llamado a conducir las elecciones en paz.

#JUSTICIA El procurador General, Gregorio Eljach, hizo un llamado al presidente y demás funcionarios públicos para que se adelante un proceso de “paz electoral de cara a los próximos comicios.



“Los servidores públicos deben abstenerse de participar indebidamente en política y… pic.twitter.com/fzR6BoWXu2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 6, 2025

"Señor presidente, señores ministros, directores de Departamento Administrativo, superintendentes, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos en general: les reitero que la Procuraduría General de la Nación está vigilante desde su misión preventiva y la disciplinaria", indicó el jefe de la Procuraduría.

Por otro lado, también hizo un llamado a los partidos políticos para que adelanten una campaña sin odios.

“Debo dirigirme también a los partidos políticos, a los líderes, a los candidatos para que entiendan quese debe hacer una campaña electoral en paz, sin discursos de odio y sin renunciar a sus convicciones", indicó.