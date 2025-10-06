Policía de Bolívar reportó 21 capturados por diferentes delitos: también se incautó licor

La Policía Nacional de Colombia, en articulación con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades administrativas del departamento de Bolívar, desplegó una ofensiva integral contra el crimen, logrando resultados significativos en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Como parte de las acciones operativas y preventivas, se efectuaron 21 capturas en los municipios de Magangué, Mompox, El Carmen de Bolívar, San Estanislao, Arjona, Arroyohondo, San Juan, Gambote y Barranco de Loba, por delitos como homicidio, lesiones personales, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto calificado, daño en bien ajeno, falsedad marcaría, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, extorsión, receptación y uso de documento falso.

En el marco de estos procedimientos, se logró la incautación de 267 dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca, cocaína y bazuco, afectando de manera directa las rentas criminales derivadas del microtráfico en el departamento.

Así mismo, fueron incautadas 24 botellas de Whisky que presentaban inconsistencias en sellos de originalidad, además dos armas de fuego, evitando su utilización en hechos de violencia que atenten contra la vida e integridad de los ciudadanos. También se destaca la recuperación de una motocicleta y un vehículo reportados como hurtados.

En desarrollo del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), los uniformados impusieron 17 comparendos a ciudadanos que incurrieron en comportamientos contrarios a la convivencia, fortaleciendo así las medidas de control y prevención.

El teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos resultados:

“Este balance refleja el compromiso institucional de seguir enfrentando a la criminalidad con acciones contundentes que permiten proteger la vida y los bienes de los bolivarenses. La incautación de armas de fuego, drogas y la recuperación de elementos hurtados son logros que envían un mensaje claro: no daremos tregua al delito en el departamento”.