Poblaciones de La Mojana no tendrán energía eléctrica por trabajos de Afinia

Con el propósito de seguir invirtiendo en la calidad del servicio que Afinia, filial del Grupo EPM, ofrece a los clientes – usuarios, este martes 7 de octubre realizará trabajos programados en la subestación La Mojana.

El equipo especializado en alta tensión desarrollará las actividades entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p. m., tiempo que se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural del municipio San Jacinto del Cauca y las siguientes poblaciones de Majagual y Guaranda en el departamento de Sucre:

- Majagual: La Sierpe, Sincelejito, La Sierpita, Boca de Las Mujeres, Indio Viejo, Cortesía, El Divino Niño y El Corozal.

- Guaranda: Boca de La Esperanza, El Portón, El Humo, Los Arrastres, Quebrada Seca, Gabalda, Caño Largo, El Jardín y Achuria Grande.

De manera alterna, se realizarán trabajos de optimización de cargas del circuito La Mojana 2, para lo cual se suspenderá el suministro eléctrico entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p. m., en las poblaciones de los siguientes municipios:

- Majagual: Miraflores, La Sierpe, Los Patos, Candelaria, Puerto de Naranja, Capilla, Eduardo Santos, Tres Bocas, Puerta Azul, Alemania, Las Mellas, Indio Viejo, San Miguel, Kosovo, El Portón, Las Clavelinas, Las Candelarias, La Y, Medialuna, Corozal, La Barbara, Coloncito y Canta Rana.

- Sucre - Sucre: La Palma, Montería, San Cayetano, Las Cruces, La Navidad, Providencia, Malambo, Cacagual, Calastrava y Las Clavelinas.

- San Benito de Abad: La Trinchera, Venezuela, La Guaripa y San José.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.