Migraña: ¿Cómo identificarla y qué la desencadena? Experta revela el impacto en la productividad
La migraña afecta al 12 % de la población en Colombia. Esto impacta la productividad y la calidad de vida. ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿Cómo diferenciarla de un dolor de cabeza? Y ¿Cuáles son las causas que la desencadenan? La doctora Ana Milena Isaza Narváez, médica psiquiatra, homeópata, experta en cuidado paliativo, nos cuenta.
Migraña: ¿Cómo identificarla y qué la desencadena? Experta revela el impacto en la productividad
25:07
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia vía Getty Images