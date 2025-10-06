Las series de televisión ayudan a aprender inglés mientras se divierte

Actualmente, muchas personas pasan horas viendo series o películas, y no solo es una forma divertida de relajarse y dejar atrás el estrés diario, sino que también se presenta como una excelente oportunidad para expandir los conocimientos y aprender inglés. De hecho, alrededor del 77% de los estudiantes de inglés ven películas, como una de sus actividades lingüísticas principales.

Según Yolanda Del Peso, especialista en idiomas de Preply afirma que, “ver producciones audiovisuales aporta un valor adicional frente a otros métodos. A diferencia de la lectura de un libro, ver una serie o una película no solo entretiene, sino que también mejora la capacidad de observación y escucha activa. Al sumergirse en tramas interesantes, se oye a hablantes nativos utilizando su lengua materna y, de paso, se absorbe gran cantidad de vocabulario nuevo”.

Desde esta perspectiva Preply elaboró un listado de producciones recomendadas egún niveles de dificultad, de modo que cada persona pueda elegir en función de su experiencia previa.

Una de las comedias estadounidenses más reconocidas para iniciar es “Friends”, ambientada en Nueva York, muestra la vida cotidiana de seis amigos, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler, Joey y Mónica. Sus diálogos claros y a buen ritmo, sumados a situaciones comunes y humor simple, facilitan la incorporación de expresiones habituales del inglés estadounidense.

“The Great British Bake Off” (El gran pastelero británico), es otra gran elección para iniciar con el idioma, si se quiere centrar en el inglés británico, con 11 temporadas, la forma en que hablan en el programa es bastante fácil de entender y usan expresiones que podrías escuchar a menudo en la vida cotidiana.

Para ir avanzando un poco en nivel está “The Crown”, un drama que recorre la vida de la reina Isabel II y de personajes históricos como Lady Diana. la producción ofrece una valiosa oportunidad para mejorar el inglés al proporcionar un entorno inmersivo con acentos británicos auténticos. Se enriquece el vocabulario, da comprensión auditiva y expresión oral en inglés.

Otra opción muy válida es “The Big Bang Theory”, la historia de cuatro amigos científicos de California (Leonard, Sheldon, Raj y Howard) y su vecina Penny. Con capítulos cortos, humor cotidiano y un vocabulario técnico moderado, ofrece una forma entretenida de practicar inglés de manera relajada.

Para un nivel más intermedio y tienen mayor dominio del inglés, “Sherlock” representa un desafío atractivo. Basada en la adaptación moderna de las historias del detective más famoso de Sir Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes. Esta serie es una buena elección para las personas que quieren practicar el inglés británico moderno través de diálogos ricos y variados.

Para esta misma categoría esta “House of Cards”, una serie de política, que retrata la vida de un congresista estadounidense ambicioso. Sus diálogos formales y la oratoria cuidada acercan al espectador al lenguaje institucional y profesional.

Ya para hablar de un nivel medio-alto están series como “Grey’s Anatomy”, que ofrece una visión de la estresante vida de los médicos cirujanos, presenta tramas complejas que exploran casos médicos, entrelazados con relaciones personales, una mezcla que brinda a los espectadores una amplia variedad de vocabulario médico y expresiones útiles para conectar personalmente con los demás. También se encuentra “Suits”, ambientada en un prestigioso bufete de abogados de Nueva York, es un buen programa para aprender el vocabulario del inglés de negocios, mejorando las habilidades lingüísticas en el ámbito laboral, definitivamente esta es la mejor opción.

Para que sea más útil se recomiendan estas 5 claves para aprender inglés con estas series según Preply:

Activar los subtítulos en inglés: Esto ayuda a asociar el sonido con la escritura y facilita la captura de nuevo vocabulario.

Repetir lo que se escucha en voz alta: Imitar entonación y ritmo fortalece la pronunciación y la memoria auditiva.

Anotar palabras o expresiones desconocidas: Luego buscas su significado y escúchalas nuevamente, para reforzar la comprensión.

Revivir las escenas que no hayas entendido: Volver a reproducir partes específicas mejora la percepción de detalles y acentos.

Combina con clases de idioma: Usar series como complemento transforma el aprendizaje en una experiencia más efectiva y divertida.

Hay muchas otras alternativas para avanzar con un idioma como lo es: escuchar música, seguir podcasts o ver videos en plataformas digitales. Sin embargo, las series ofrecen una experiencia mucho más plena, ya que permiten acceder a expresiones auténticas y, al mismo tiempo, a aspectos culturales de las comunidades que hablan inglés.