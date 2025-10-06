La autora Marian Rojas Estapé se presentará en Colombia con “Mentes Expertas”

La reconocida psiquiatra, escritora y conferencista Marian Rojas Estapé, se presentará en Colombia en dos encuentros; el 21 de octubre en Medellín y el 22 de octubre en Bogotá con su gira “Mentes Expertas”. Un estilo cercano, científico y profundamente humano, Rojas Estapé ha conquistado a millones de lectores y asistentes en sus conferencias, abordando temas que conectan directamente con los retos contemporáneos de la audiencia: desde el impacto de la tecnología en la mente hasta la búsqueda de propósito y bienestar integral.

Marian Rojas Estapé no solo es una de las psiquiatras más reconocidas de Iberoamérica, sino también una de las escritoras más vendidas en Colombia, autora de los libros; “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”, “Encuentra tu persona vitamina”, y “Recupera tu mente, reconquista tu vida”. Su capacidad para combinar ciencia, psicología y herramientas prácticas de vida la han consolidado como referente en temas de salud mental, relaciones humanas y equilibrio emocional en tiempos digitales.

La gran novedad para el público bogotano es la apertura de una nueva sección de entradas desde $220.000 pesos, con el objetivo de acercar la experiencia a un público más amplio. Esta alternativa democratiza el acceso y permite que más personas vivan en vivo el mensaje de la especialista en bienestar emocional.

