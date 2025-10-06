Industria del software en Colombia sigue mostrando buenos números

La industria del software en Colombia continúa mostrando una dinámica de transformación y expansión que la consolida como uno de los sectores más relevantes para la competitividad del país.

De acuerdo con el más reciente informe de Fedesoft, el gremio que agrupa a las empresas de software y TI, el sector alcanzó en 2024 ventas por más de 44 billones de pesos, con un tejido empresarial compuesto por 6.805 compañías.

“El software colombiano ya no es solo una industria en crecimiento, es un motor estratégico de la economía digital del país y un actor clave en la generación de empleo, innovación y exportaciones”, destacó Ximena Duque, presidente ejecutiva de Fedesoft.

Principales hallazgos del informe

Crecimiento empresarial: El 61% de las empresas son micro, pero las grandes compañías concentran el 65% de las ventas, reflejando una marcada diversificación en el sector.

El 61% de las empresas son micro, pero las grandes compañías concentran el 65% de las ventas, reflejando una marcada diversificación en el sector. E-commerce y pasarelas de pago: Este segmento alcanzó ventas por 9 billones de pesos en 2024, impulsando la digitalización de los negocios.

Este segmento alcanzó ventas por en 2024, impulsando la digitalización de los negocios. Capacidades técnicas: Consultoría en transformación digital, desarrollo de software, automatización de procesos y ciberseguridad lideran la concentración de ventas y número de empresas.

Consultoría en transformación digital, desarrollo de software, automatización de procesos y ciberseguridad lideran la concentración de ventas y número de empresas. Regiones líderes: Bogotá concentra cerca del 70% de las ventas, seguida por Antioquia (15%) y Valle del Cauca (4,6%).

Bogotá concentra cerca del 70% de las ventas, seguida por Antioquia (15%) y Valle del Cauca (4,6%). Exportaciones en auge: Las exportaciones de servicios informáticos crecieron un 16% en 2024 , superando los USD 1.758 millones , lo que representa el 10% de las exportaciones totales de servicios del país.

Las exportaciones de servicios informáticos crecieron un , superando los , lo que representa el 10% de las exportaciones totales de servicios del país. Empleo en TIC: Entre 2018 y 2024, el número de personas ocupadas en el sector creció un 25%, aunque se evidenció una desaceleración en los últimos dos años. No obstante, en el primer trimestre de 2025 se registró un repunte del 4%.

Entre 2018 y 2024, el número de personas ocupadas en el sector creció un 25%, aunque se evidenció una desaceleración en los últimos dos años. No obstante, en el primer trimestre de 2025 se registró un repunte del 4%. Talento humano: Las habilidades más difíciles de encontrar son TI y datos, ventas y marketing, ingeniería y operaciones, evidenciando la urgencia de seguir formando capital humano especializado.

El rol del talento y la innovación

El informe también muestra que la rotación laboral promedio en las empresas de software fue del 24% en 2024, siendo las compañías extranjeras instaladas en Colombia las principales receptoras del talento nacional. Entre los aspectos más valorados por los profesionales del sector se destacan el buen ambiente laboral, programas de formación y certificaciones, así como modalidades de trabajo flexible.

“La industria del software colombiano está exportando más, generando empleo de calidad y desarrollando productos innovadores en áreas como fintech, retailtech, edtech y ciberseguridad. Esto ratifica que invertir en software es invertir en el futuro del país”, concluyó Ximena Duque.