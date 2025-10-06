Hombre con arma de fuego hechiza fue capturado por la policía en Magangué, Bolívar

En un operativo de patrullaje, registro y control, patrullas de vigilancia capturaron a un individuo en el barrio El Prado, sector Comfamiliar del municipio de Magangué, Bolívar, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Precisamente, durante labores de vigilancia, los uniformados observaron a un ciudadano de sexo masculino en actitud nerviosa en la vía pública.

Al realizarle un registro voluntario, se le halló en la pretina de la sudadera, del lado derecho, un arma de fuego de tipo artesanal, con cuerpo metálico y empuñadura en madera.

Al ser interrogado sobre la documentación del arma, el individuo de 33 años, oriundo del municipio de San Jacinto del Cauca, manifestó no poseerla. Ante esta situación, las policiales procedieron a incautar el elemento y a realizar la captura del sujeto, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el debido proceso judicial.

Este operativo se enmarca en las acciones de la Policía Nacional para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, implementando un servicio de policía orientado a las personas y los territorios.

El Teniente Coronel John Edward Correal Cabezas declaró: “En lo corrido del año 2025, en el departamento de Bolívar, hemos intensificado los esfuerzos contra el porte ilegal de armas. Hasta la fecha, se han incautado más de 248 armas de fuego y se han capturado a 179 personas por este delito. Estas acciones son parte de la Operación Agamenón, con la que buscamos garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en todo el departamento.”