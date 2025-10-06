Es una angustia muy grande no saber qué pasó: hermana de colombiana desaparecida en Ucrania
En 10 AM de Caracol Radio, estuvo Nelly Rodríguez, hermana de Nanys Mayerly Rodríguez, una joven de 24 años que viajó hasta Ucrania para trabajar, que desapareció sin dejar rastro
En el programa de 10 AM de Caracol Radio, estuvo Nelly Rodríguez, hermana de Nanys Mayerly Rodríguez, una joven de 24 años que decidió irse a Ucrania en busca de trabajo, y qué tiempo después, desapareció, dejando a sus familiares bajo una incertidumbre grande.
En desarrollo.