En Chocó asesinaron a un enfermero que trabajaba para la gobernación de Antioquia

Urabá- Antioquia

Las autoridades se encuentran adelantando una investigación sobre el crimen de una persona vinculada al sector de la salud en el departamento de Antioquia. La víctima trabajaba en el proyecto Arrullos de la gobernación del departamento en el Urabá antioqueño. Se desconoce aún qué grupo es el resposable del homicidio.

La víctima fue identificada como Cristian Javier Olascoaga González, quien tenía un contrato vigente con la gobernación de Antioquia a través del programa Arrullos desde el mes de agosto del 2024 en Apartadó, como profesional de enfermería en el área de Salud y Nutrición del programa, en un convenio con la caja de compensación familiar Comfenalco.

“El cuerpo fue ubicado en el río Atrato, cerca al Carmen del Dariel, en zona rural de Curbaradó. Al verificar, este cuerpo también presenta impactos por arma de fuego. Y según la familia, exactamente la esposa, pues manifiesta que su esposo era enfermero”, reportó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la policía Urabá.

El cuerpo del enfermero fue llevado a Chigorodó porque allí había médico legista, quien confirmó que el cuerpo tenía impactos de bala, ya que fue hallado en estado de descomposición.

Recordemos que esta persona había sido reportada como desaparecida varios días atrás luego de que llegara a la zona donde pretendía realizar negocios personales.