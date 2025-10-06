Cómo sacar el pasaporte en Barranquilla 2025? Costo y pasos realizar el primer pago, en línea

El pasaporte es un documento oficial, único e intransferible, que acredita la identidad y nacionalidad de una persona ante las autoridades de otros países. En el caso de los ciudadanos colombianos que residen en Barranquilla, este documento es indispensable para realizar cualquier tipo de viaje internacional, ya sea por turismo, trabajo, estudios o asuntos personales. Además, el pasaporte funciona como una herramienta de control y registro por parte de las autoridades migratorias, quienes lo solicitan tanto al momento de salir del país como al ingresar nuevamente.

Contar con un pasaporte vigente no solo garantiza el cumplimiento de las normas migratorias, sino que también facilita la movilidad internacional y la solicitud de visas. En Barranquilla, este documento puede tramitarse en la Gobernación del Atlántico, donde los ciudadanos deben cumplir con ciertos requisitos, como presentar la cédula original, realizar el pago correspondiente y agendar una cita previa a través del sistema oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lea también: ¿Cuánto vale sacar el pasaporte por primera vez en Colombia 2025? Costo en Medellín, Bogotá y más

Horario de pagos y citas:

De acuerdo con la Oficina de Pasaportes del Atlántico, los horarios de atención son de lunes a viernes (días hábiles) desde las 7:40 de la mañana, hasta las 4:00 de la tarde, en una jornada continua. La entidad destaca que después de hacer el pago en línea para este trámite, deberá agendar su cita inmediatamente, de acuerdo a la disponibilidad que haya en el calendario de atención.

Precio del pasaporte en Barranquilla:

Debe tener en cuenta que el costo del pasaporte puede variar dependiendo el impuesto departamental. Para la ciudad de Barranquilla, el primer pago tiene los siguientes precios:

Precio Pasaporte Ordinario: $ 139.068 COP

$ 139.068 COP Precio Pasaporte Ejecutivo: $ 139.068 COP

Es importante que presente el comprobante de pago correspondiente al primer pago, de acuerdo al tipo de pasaporte que esté solicitado. En caso de no realizar el trámite podrá solicitar la devolución del dinero. Tenga en cuenta que con el certificado electoral de los últimos comicios electorales, en el segundo pago se hace un descuento del 10% sobre el valor de la libreta.

Le recomendamos: Renovar pasaporte colombiano 2025: ¿qué documentos necesita? Cancillería explica proceso

Pasos para realizar el primer pago: