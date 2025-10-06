Colombia gestiona liberación de Luna Barreto, detenida en Israel

El cónsul de Colombia en Tel Aviv, Carlos Piñeros, informó que el consulado ha realizado un seguimiento constante a la situación de las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, detenidas en el sur de Israel tras participar en la Global Summit Flotilla. «...Hemos efectuado visitas al centro de detención los días tres y cinco de octubre para verificar sus condiciones de reclusión y velar por sus derechos humanos...», señaló el diplomático, quien aseguró que la misión consular mantiene contacto directo con las familias de las jóvenes para informarles sobre el desarrollo del caso.

El funcionario destacó que, bajo el liderazgo de la canciller Rosa Villavicencio y con el apoyo del asesor presidencial para Oriente Próximo, Víctor de Correa Lugo, se adelantan gestiones diplomáticas ante los gobiernos de Israel y Jordania para lograr la pronta liberación de las connacionales. «...Creemos y estimamos que la liberación se efectuará mañana vía Jordania; estaré presente del lado jordano para recibirlas y brindarles la atención necesaria...», afirmó Carlos Piñeros, reiterando el compromiso del consulado con la protección de los derechos de los colombianos en el exterior.