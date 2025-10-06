Casi Normales: obra ganadora de premios Pulitzer y Tony sensibiliza sobre salud mental en Colombia
Casi normales, es una obra de teatro que aborda la salud y las enfermedades mentales. Ha sido ganadora de múltiples reconocimientos, entre ellos, un Pulitzer y tres premios Tony. El psiquiatra Ricardo Aponte quien asesoró el montaje en Colombia y Juan Mondragón quien es el director, productor y actor, nos cuentan de qué manera esta obra ayuda a sensibilizar, empatizar y crear conciencia y respeto sobre la salud mental; un tema del que poco hablan los colombianos.
Casi Normales: obra ganadora de premios Pulitzer y Tony sensibiliza sobre la salud mental en Colombia
Obra de teatro musical Casi Normales. Cortesía: Prensa del evento