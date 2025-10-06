Actividades para hacer en el cumpleaños 176 de Manizales

Manizales

Manizales celebrará sus 176 años de fundación con una programación de fiesta, deporte, cultura y unión regional por lo que tendrán actividades diseñadas para todos los públicos. Un aspecto relevante este año es la vinculación de los municipios del Área Metropolitana Centro Sur de Caldas (Villamaría, Neira, Palestina), aportando a la conmemoración un carácter más regional y aprovechando la semana de receso que coincide con el cumpleaños de la ciudad.

Eventos destacados

La programación fue presentada por el Alcalde de la ciudad, Jorge Eduardo Rojas, quien destacó que dentro de lo planeado a través de la Promotora de Eventos y Turismo, se realizan muestras artísticas, culturales y eventos deportivos, serán grandes protagonistas por lo que se preparan actividades como:

Miércoles 8 de octubre

Concierto de cumpleaños, homenaje a Manizales con la Banda Sinfónica Municipal y Baladas Años 60. Hora: 7:00 p.m. en el Teatro Los Fundadores.

Viernes 10 de octubre

Concierto Orquesta Sinfónica de Caldas , repertorio especial en homenaje a la ciudad. Hora: 7:00 p.m. en el Teatro Los Fundadores.

Manizales Grita Rock: Festival musical. Hora: 1:00 p.m. a 11:00 p.m. en Expoferias

Sábado 11 de octubre:

Gran concierto de cumpleaños: Evento gratuito con artistas como Eddy Herrera y Jhon Alex Castaño. Hora: 7:00 p.m. a 11:00 p.m. en la Plaza de Bolívar de Manizales.

II Encuentro de Bandas Musicales - MZL 2025 . Hora: 2:00 p.m. a 7:00 p.m. en el Parque Ernesto Gutiérrez.

. Hora: 2:00 p.m. a 7:00 p.m. en el Parque Ernesto Gutiérrez. Desfile de cumpleaños “Nuestra Historia”: Avenida Santander. Recorrerá la Avenida Santander, rememorando la historia de la ciudad y cómo resurgió de los incendios.

Las fiestas tendrán un componente metropolitano

Del 11 al 19 de octubre se llevarán a cabo los Primeros Juegos Metropolitanos, con la participación de más de 800 deportistas de Manizales, Villamaría, Neira y Palestina.

Deportes de Conjunto (11 al 13 de octubre): Fútbol, Baloncesto, Fútbol de Salón, Voleibol mixto.

Fútbol, Baloncesto, Fútbol de Salón, Voleibol mixto. Disciplinas Individuales (19 de octubre): Ajedrez al Parque, Carreras Atléticas (5K y 10K).

Actividades Culturales

Recorridos Guiados por el Centro Histórico.

por el Centro Histórico. Actividades en la Red de Ecoparques (Los Alcázares y Los Yarumos), como avistamiento de Aves y recorridos de Mitos y Leyendas.

(Los Alcázares y Los Yarumos), como avistamiento de Aves y recorridos de Mitos y Leyendas. V Festival Simplemente Tango (8 al 12 de octubre).

(8 al 12 de octubre). Una Velada de elección y coronación de la Reina de la Feria de Manizales (jueves 9 de octubre, 7:00 p.m. en el Teatro Fundadores).

(jueves 9 de octubre, 7:00 p.m. en el Teatro Fundadores). Exhibición de Freestyle BMX en la Avenida Santander (viernes 10 de octubre).

en la Avenida Santander (viernes 10 de octubre). Maratón de Aeróbicos – Fiesta Fitness en la Plaza de Bolívar (sábado 11 de octubre).

Toros en el cumpleaños de Manizales

Durante la programación del cumpleaños de Manizales, hay un espacio para los Toros, una tradición en la ciudad que este año en el cartel de la edición número 26 de la Feria Toros y Ciudad se realizará los días 10,11 y 12 de octubre, la entrada será gratis con boletería.

Alternativas frente a la prohibición de los toros

El alcalde destacó que esta es una estrategia que a futuro podría presentarse como alternativa frente a lo que debe ser la nueva programación de la Feria de Manizales sin la tradicional temporada taurina tras el fallo de la Corte Constitucional y su ratificación.

“En la última feria, hacer una actividad que empiece a mostrar una nueva dinámica, una actividad que traiga a los turistas que vienen de afuera a toros, porque el resto son de acá“, explicó el mandatario local.