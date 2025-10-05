Truco para impedir que le roben los espejos del carro: así puede reforzar sus retrovisores

Truco para evitar que le roben los espejos del carro: así puede reforzar sus retrovisores

El robo de retrovisores es uno de los delitos más comunes que enfrentan los conductores en varias ciudades de Colombia. Aunque la seguridad ha mejorado en algunos sectores, los ladrones siguen aprovechando cualquier descuido, especialmente cuando los vehículos están detenidos en semáforos, trancones o estacionamientos públicos. Afortunadamente, existen métodos caseros y económicos que ayudan a prevenir este tipo de hurtos.

De acuerdo con las cifras entregadas por el Concejo de Bogotá, el hurto a personas, aunque bajó un 15%, superó los 115 mil casos. También disminuyeron el hurto de motocicletas (–23%), el hurto a residencias (–23%), el hurto automotor (–29%) y el hurto a comercios (–42%).

¿Por qué roban los espejos retrovisores?

Los espejos retrovisores, también conocidos como visores o laterales, son piezas muy apetecidas por los delincuentes debido a que se pueden vender fácilmente en el mercado negro. En muchos casos, los ladrones tardan menos de un minuto en retirarlos, incluso sin dañar el vehículo.

Este tipo de hurtos anteriormente ocurrían con mayor frecuencia en zonas residenciales, calles con poca iluminación o en medio del tráfico, cuando el conductor no puede reaccionar, sin embargo, con la poca seguridad que hay actualmente, puede ocurrir en cualquier lugar de la ciudad. Por eso, es importante reforzar las medidas de seguridad y aplicar algunos trucos sencillos que pueden impedir que roben sus espejos.

Truco para asegurar los retrovisores

Uno de los métodos más efectivos para evitar el robo de los retrovisores es asegurarlos con una guaya metálica. Este sistema consiste en unir el espejo a la estructura interna de la puerta, haciendo que sea casi imposible retirarlo sin herramientas.

Paso a paso para asegurar el espejo del carro:

Retire o baje el retrovisor con cuidado.

Destape la cojinería de la puerta del carro.

Pase una guaya gruesa de acero por dentro de la puerta, conectándola al retrovisor.

Amarre la guaya firmemente y asegúrela con los tornillos originales del vehículo.

Con este truco, si alguien intenta arrancar el retrovisor, se encontrará con la resistencia de la guaya, lo que evitará que roben el espejo y evita que se lleve la pieza.

Luna del espejo del carro: cómo evitar el robo

Otra recomendación práctica es aplicar pegante industrial en la unión entre la luna del espejo y su tapa. Este adhesivo actúa como una barrera adicional que impide retirar las piezas con facilidad. Si bien no evita completamente el robo, sí dificulta el proceso y retrasa al ladrón, lo que muchas veces lo lleva a desistir.

Grabe las placas del vehículo en los espejos

Una medida adicional de seguridad consiste en grabar el número de las placas del carro en los retrovisores. Esto no solo ayuda a identificar las piezas si son robadas, sino que también reduce su valor en el mercado ilegal, ya que los compradores evitan adquirir elementos marcados.