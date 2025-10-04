Inició obra de pavimentación de la vía que conecta a Turbana con el corregimiento de Ballestas

Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, puso en marcha las obras de pavimentación en concreto rígido de la vía que conecta a Turbana con el corregimiento de Ballestas, una obra largamente reclamada por la comunidad y que representa la culminación de más de medio siglo de espera.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para el mandatario, el proyecto es un paso decisivo para consolidar a Turbana como sede estratégica de desarrollo industrial y agroindustrial en la región Caribe.

“Con esta vía vamos a abrir la puerta a nuevas oportunidades para Ballestas y para todo Turbana. Para que lleguen las empresas primero deben existir los requisitos habilitantes: agua, energía y vías de acceso. Hoy damos un paso histórico para que este municipio se convierta en motor de empleo, competitividad y bienestar para la región”, manifestó el gobernador Yamil Arana Padauí.

El gobernador agregó que la obra fue diseñada pensando en la durabilidad y la calidad constructiva:

“Escuchamos a la comunidad y sabemos que la lucha por esta vía lleva décadas. Por eso decidimos construirla en concreto rígido, con andenes, cunetas y bordillos. No será una obra improvisada: será una vía que resistirá el paso del tiempo y permitirá que Ballestas y Turbana crezcan con dignidad y progreso”, señaló Arana.

Habla la comunidad

La emoción y el alivio fueron evidentes entre los habitantes, que recordaron cómo las lluvias convertían la antigua vía en un lodazal intransitable. “No más barro, pavimento queremos”, expresó Domingo Canabal, líder comunal, al evocar las dificultades para movilizarse cuando los arroyos interrumpían el paso y aislaban al corregimiento.

Para Carlos Marrugo, residente de Ballestas, la obra significa esperanza: “Esta vía nos beneficia en todo. Es vida, es desarrollo y es progreso para nuestra comunidad”.

Ficha técnica de la obra

• Extensión: 2,5 km de pavimento rígido.

• Características: dos carriles de 3 m de ancho, andenes, bordillos, cunetas y un cajón (box culvert) para la conducción de aguas lluvias.

• Duración prevista: 10 meses.

• Inversión total: $11.513.002.690, desglosados así:

• Contrato de obra: $10.447.725.043.

• Contrato de interventoría: $1.065.277.647.

• Tramo: desde la variante Mamonal–Gambote hasta el corregimiento de Ballestas.

Un futuro de oportunidades

La pavimentación no solo mejorará la conectividad y la calidad de vida de los habitantes de Ballestas; además, sienta las bases para el desarrollo productivo de Turbana. Con el acceso garantizado a agua, energía y ahora una vía en condiciones óptimas, el municipio refuerza su potencial como epicentro de inversión industrial y agroindustrial en el Caribe colombiano.