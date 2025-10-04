Enviaron a la cárcel a hombre señalado de intentar asesinar a su expareja en Cartagena

Cartagena

Una fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (Cavif) presentó elementos materiales probatorios que permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un hombre señalado de intentar asesinar a su expareja sentimental.

La Fiscalía determinó que el pasado 16 de marzo el hombre, de 35 años, al parecer, golpeó a su expareja, a quien además hirió en el brazo con un arma cortopunzante. Un hecho similar ocurrió el 16 de junio último cuando la mujer se encontraba en su lugar de trabajo. En esta oportunidad recibió heridas en la mano y la cabeza.

Este tipo de episodios de violencia intrafamiliar también se presentaron el 17 y 25 de agosto pasado cuando el ahora implicado habría llegado hasta la vivienda de la víctima, de 33 años, para amenazarla con hacerle daño.

Por estos hechos y en cumplimiento de una orden judicial uniformados de la Policía Nacional capturaron al supuesto agresor, el pasado 17 de septiembre en el barrio Villa de Aranjuez.

En desarrollo de las audiencias preliminares el hombre negó su responsabilidad en cuanto a los delitos de tentativa de feminicidio agravada que le imputó el ente acusador.