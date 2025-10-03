Una persona muerta y seis heridas dejan ataques violentos en el área metropolitana de Cúcuta

Cúcuta.

Una jornada marcada por la violencia se vivió este jueves en el área metropolitana de Cúcuta, donde diferentes hechos armados dejaron una persona muerta y seis más heridas en episodios ocurridos en distintos sectores de la capital nortesantandereana y del municipio de Villa del Rosario.

El caso más grave se registró hacia las 7:20 de la noche en un establecimiento comercial del barrio Galán, en Villa del Rosario, donde fueron atacadas con arma de fuego tres personas que se encontraban en el lugar. Según el reporte oficial, hombres vestidos de negro y encapuchados llegaron al sitio y dispararon en repetidas ocasiones para luego huir en una motocicleta GN 125 de color rojo.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Jorge Cristo Sahium, donde se confirmó el deceso de Graciela Mora Milán, quien ingresó sin signos vitales tras recibir impactos en el pecho. En el mismo hecho resultaron lesionados Cecilia Milán Mora, de 47 años, con heridas en los senos, y Giovany Mora Contreras, de 51, con heridas en el tórax. Las autoridades manejan como hipótesis un posible ajuste de cuentas, aunque tampoco descartan que se trate de represalias por denuncias de extorsión que la familia había interpuesto el año anterior.

Minutos después, a las 7:59 de la noche, en la calle 2 con avenida 2 del barrio Motilones de Cúcuta, dos hombres fueron atacados por sujetos armados que se movilizaban en motocicletas. Carlos Alberto Carvajal González recibió un disparo en la pierna izquierda con orificio de entrada y salida, mientras que Keyler Alejandro García sufrió una herida en el tobillo derecho. Ambos fueron trasladados a la Unidad Básica de Comuneros, donde se encuentran estables. Las víctimas señalaron que los agresores, al parecer tres hombres, pretendían hurtarles sus pertenencias y, en medio del hecho, les dispararon antes de huir del lugar.

Posteriormente, hacia las 9:10 de la noche, en la avenida 8 con calle 10 del barrio Latino, la patrulla de la Policía reportó la captura de Miguel Ángel Rojas Mantilla, señalado de agredir con arma blanca a Elianne Marina Márquez en medio de un hecho de intolerancia. La mujer sufrió una herida en el cuello y fue remitida inicialmente a la IPS Loma de Bolívar, desde donde posteriormente la trasladaron al Hospital Universitario Erasmo Meoz para recibir atención especializada.

El último hecho de violencia se registró a las 9:19 de la noche en la vereda San Isidro, donde resultó gravemente herido Brayan Teodomiro Vacca Gallardo. El hombre, quien cuenta con medida de protección, manifestó que fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta GN 125 de color negro. En medio del intento de hurto, recibió varias lesiones por arma de fuego en el cuello, el hombro derecho y el costado izquierdo del tórax, por lo que fue trasladado en estado reservado al Hospital Universitario Erasmo Meoz.