Serena del Mar abre sus puertas con su primer Open House

Durante diez días, visitantes y familias interesadas podrán recorrer conjuntos residenciales, conocer espacios comunes y amenidades, y entender de cerca el valor de un modelo de ciudad planeada que integra vivienda, educación, salud, comercio, recreación y naturaleza.

El evento se dividirá en dos experiencias. Los fines de semana (4, 5, 11 y 12 de octubre) habrá recorridos guiados por los proyectos participantes, con atención personalizada de asesores. Entre semana (7 al 10 de octubre), los visitantes iniciarán su recorrido en el Centro de Ventas, donde recibirán un pasaporte que podrán completar visitando todas las salas de ventas para participar en sorteos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Además, quienes asistan tendrán la oportunidad de ganar uno de los tres AirPods 4 que se rifarán entre los participantes de las actividades.

Pensado como un espacio para toda la familia, el Serena del Mar Open House ofrecerá también actividades especiales y momentos de convivencia, en un ambiente que refleja el estilo de vida integral que promueve este proyecto urbano.

Con más de 32 desarrollos residenciales, instituciones como la Universidad de los Andes y el Hospital Serena del Mar, además de zonas comerciales, áreas verdes y recreativas, Serena del Mar se consolida como una propuesta única en Colombia de ciudad planeada para el futuro, integrada a la naturaleza y con oportunidades para todos.