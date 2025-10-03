Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Pasa segundo debate proyecto de Juliana Aray sobre la cultura y economía de los Montes de María

También declara como patrimonio cultural inmaterial de la Nación el Festival Multicultural

Pasa segundo debate proyecto de Juliana Aray sobre la cultura y economía de los Montes de María

Pasa segundo debate proyecto de Juliana Aray sobre la cultura y economía de los Montes de María

Este proyecto representa un reconocimiento al valor cultural y humano de una región que ha sabido resistir y transformar el dolor en arte, memoria y vida. Con esta ley, el país rinde homenaje a la esencia de los pueblos montemarianos, sus gaitas, sus danzas, sus artesanos y su espíritu resiliente.

“Este es un triunfo colectivo. Los Montes de María no solo son historia y memoria, también son futuro. Con esta ley, abrimos las puertas a una nueva etapa de reconocimiento, desarrollo económico y justicia cultural”, afirmó la congresista Juliana Aray.

Principales logros del proyecto:

El Festival Multicultural de los Montes de María será declarado patrimonio cultural inmaterial de la Nación, lo que permitirá su protección y promoción a nivel nacional e internacional.

Se establece una hoja de ruta para identificar y salvaguardar otras expresiones culturales de la región, con participación activa de las comunidades y coordinación del Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se garantiza una asignación presupuestal que permitirá fortalecer el ecosistema cultural local, fomentar el turismo y dinamizar la economía creativa en los municipios de la subregión.

Los beneficiarios directos serán los habitantes de los Montes de María, así como artistas, músicos, artesanos, gestores culturales y emprendedores que encontrarán en esta ley una herramienta para dignificar su labor y consolidar procesos de desarrollo territorial desde la cultura.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad