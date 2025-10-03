Pasa segundo debate proyecto de Juliana Aray sobre la cultura y economía de los Montes de María

Este proyecto representa un reconocimiento al valor cultural y humano de una región que ha sabido resistir y transformar el dolor en arte, memoria y vida. Con esta ley, el país rinde homenaje a la esencia de los pueblos montemarianos, sus gaitas, sus danzas, sus artesanos y su espíritu resiliente.

“Este es un triunfo colectivo. Los Montes de María no solo son historia y memoria, también son futuro. Con esta ley, abrimos las puertas a una nueva etapa de reconocimiento, desarrollo económico y justicia cultural”, afirmó la congresista Juliana Aray.

Principales logros del proyecto:

El Festival Multicultural de los Montes de María será declarado patrimonio cultural inmaterial de la Nación, lo que permitirá su protección y promoción a nivel nacional e internacional.

Se establece una hoja de ruta para identificar y salvaguardar otras expresiones culturales de la región, con participación activa de las comunidades y coordinación del Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes.

Se garantiza una asignación presupuestal que permitirá fortalecer el ecosistema cultural local, fomentar el turismo y dinamizar la economía creativa en los municipios de la subregión.

Los beneficiarios directos serán los habitantes de los Montes de María, así como artistas, músicos, artesanos, gestores culturales y emprendedores que encontrarán en esta ley una herramienta para dignificar su labor y consolidar procesos de desarrollo territorial desde la cultura.