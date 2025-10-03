EE.UU ante la ONU critica a Petro: "Son irresponsables sus políticas de paz y seguridad en Colombia"

Estados Unidos criticó e las políticas del presidente colombiano Gustavo Petro y cuestionó la pertinencia de extender la misión política de la ONU en el país sudamericano.

Washington revocó la semana pasada la visa a Petro luego de que en un discurso en una manifestación propalestina al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York instara al ejército estadounidense a “desobedecer”.

“Las políticas del presidente Petro para la paz y la seguridad, en Colombia y en todo el mundo, son francamente irresponsables” y han llevado a su país a una “mayor inestabilidad y violencia”, dijo el embajador estadounidense Mike Waltz durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en el país sudamericano.

Washington “obviamente apoya la paz y la seguridad en Colombia y la justicia para las víctimas del narcoterrorismo”, agregó Waltz. “Sin embargo, lamentablemente, el actual gobierno colombiano y la continua politización están socavando el progreso hacia una paz duradera”, afirmó.

Waltz también acusó a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, creada en 2017 principalmente para ayudar a los rebeldes de las FARC a reintegrarse a la sociedad, de haber ampliado su mandato “para reflejar excesivamente las prioridades políticas”, incluyendo “el apoyo a las minorías étnicas”.

Estados Unidos está “examinando detenidamente el mandato de esta misión y considerando si merece el apoyo continuo del Consejo”, que se espera que decida sobre su renovación a finales de octubre, señaló.