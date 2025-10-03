Nueva EPS termina contratos con varios hospitales y clínicas: habrá ajustes en su red de prestadores
Próximamente, darán a conocer la información sobre la nueva red de prestadores
La Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varios hospitales y clínicas al rededor del país, como parte de los ajustes a su red de prestadores de servicios.
Señalan que esta medida corresponde para fortalecer los mecanismos de supervisión del gasto, desconcentrar los servicios y facilitar la transparencia, y a su vez otrogar participación a nuevos actores, especialmente en zonas de díficil acceso.
Entre tanto, informan que los servicios de mediana y alta complejidad se seguirán brindando a susu usuarios durante 60 días después de notificarse el fin del contrato.
Y en cuanto a la nueva red de prestadores, indican que la información será comunicada a los afiliados a través de los canales oficiales como sitio web, líneas de atención y puntos de contacto, en los próximos días.
“Nueva EPS sigue avanzando en la estabilización de pagos a prestadores de salud, garantizando giros por más de los 3.5 billones de pesos desde el mes de agosto de 2025, además se han realizado diferentes mesas de trabajo para conciliar carteras con prestadores en todo el país”; señala el comunicado.