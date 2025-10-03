Cartagena

Nadia Blel anunció que el Partido Conservador no respaldará la reforma a la salud presentada por el Gobierno Nacional, y en cambio apoyará la ponencia que pide su archivo en el Congreso.

A través de su cuenta en la red social X, la congresista aseguró que, tras un análisis minucioso, el proyecto “agrava la situación actual del sistema, implica un gasto desbordado del presupuesto y no cuenta con fuentes claras, precisas y duraderas de financiación”.

Blel señaló que la mayor evidencia del fracaso de la iniciativa está en el sistema de salud de los docentes, puesto en marcha como plan piloto por el Gobierno. “El nuevo sistema de salud del magisterio, que este Gobierno presentó como prueba piloto de su reforma, es la muestra más clara de lo que significaría aprobarla: un fracaso institucional”, expresó.

La senadora agregó que si el Estado no ha podido garantizar la atención digna de los maestros y sus familias, “menos puede pretender manejar la salud de 50 millones de colombianos”.

Con esta decisión, el Partido Conservador se suma a las bancadas que rechazan la reforma, aumentando las tensiones políticas alrededor de uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Gustavo Petro.