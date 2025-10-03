Trump lanza ultimátum a Hamás para responder a su plan para el futuro de Gaza antes del domingo

El presidente Donald Trump lanzó un ultimátum a Hamás: tiene hasta las 18:00 del domingo para llegar a un acuerdo sobre su plan para el futuro de Gaza. Lo describió como la “última oportunidad” para el grupo militante palestino, en medio de una creciente presión regional.

A través de un mensaje en su red social Truth Social, el presidente Donald Trump lanzó el viernes un firme ultimátum a Hamás para que responda a su plan de paz para Gaza. Si el grupo no acepta la propuesta antes de las 18:00 ET del domingo, el mandatario advirtió textualmente que “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto”.

Trump aseguró que Estados Unidos “sabe dónde están y quiénes son los integrantes” del grupo militante palestino, y afirmó que “serán perseguidos y eliminados”. Además, envió un mensaje a los palestinos inocentes para que abandonen de inmediato la zona que calificó como de “potencial gran mortalidad futura” y se trasladen a áreas más seguras de Gaza.

El ultimátum llega mientras se espera la respuesta de Hamás al plan de 20 puntos presentado el lunes en la Casa Blanca por Trump junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que ya cuenta con el respaldo de Qatar, Egipto y Turquía.

Horas antes de este anuncio, un líder político de Hamás, Mahammad Nazzal, afirmó que el grupo sigue estudiando el plan con seriedad, pero advirtió que no aceptará que se le imponga como un acuerdo de “lo tomas o lo dejas”.

“La discusión sobre desarmar la resistencia debe realizarse despues de que se establezca el Estado independiente de Palestina, así que a menos que eso suceda no es posible bajar las armas”, dijo Nazzal.

Añadió que se mantienen consultas con otras facciones palestinas y que anunciarán su postura en los próximos días.

La carrera por el Premio Nobel de Paz

La advertencia de Trump se produce, además, a pocos días de que se anuncien los nominados al Premio Nobel de la Paz, galardón al que el propio presidente ha expresado su deseo de aspirar, citando sus esfuerzos por poner fin a varios conflictos internacionales.

Los nominados a esta categoría se darán a conocer el viernes y es probable que el mandatario figure en la lista. Las nominaciones cerraron el 31 de enero, menos de dos semanas después del regreso de Trump a la Casa Blanca, sin embargo, la congresista republicana Claudia Tenney lo ha nominado para este año, lo que significa que es probable que esté en la lista.

El premio incluye una medalla de oro y casi 1,2 millones de dólares. Cuatro presidentes y un vicepresidente estadounidenses han recibido el Premio Nobel de la Paz en el pasado, el mandatario Barack Obama fue el más reciente en recibirlo en 2009.