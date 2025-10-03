El orbiting y el ghosting: ¿cuál es la relación que existe entre estas dos prácticas según la IA?
Entérese cuáles son las diferencias entre estas dos palabras y lo que significa cada una en el mundo de las redes sociales
En esta nueva época se le ha comenzado a poner etiqueta a varios temas relacionados con las relaciones interpersonales, pero sobre todo, en el amor y los vínculos que se pueden llegar a formar con el tiempo. Normalmente, se cree que cuándo se termina una relación con alguien, el contacto debe ser nulo, pero ¿qué ocurre cuando esto no es así y esa persona acecha de lejos o deja de hablar de la nada sin ninguna explicación?
Es allí donde nacen dos términos completamente nuevos en esta nueva era: orbiting y ghosting. Son dos palabras que pueden llegar a tener grandes similitudes, pero el modo de empleo es completamente distinto.
Es por ello que muchas personas pueden llegar a confundir ambas palabra, aquí la explicación de cada uno y la relación que existe.
La relación que hay entre el orbiting y el ghosting, según la IA
Si bien existen múltiples páginas que hablan de sobre estos dos términos y sus significados, la relación que existe entre sí, puede variar dependiendo la inteligencia artificial a la que se recurra, esto dijeron dos de las IA más populares:
- Gemini IA: el orbiting es una forma incompleta de ghosting. Mientras que el ghosting es una desaparición total, el orbiting es una “presencia-ausencia” confusa, ya que la persona evita el compromiso real de la comunicación o la confrontación, pero sigue “vigilando” o interactuando mínimamente para mantener una conexión superficial o alimentar su propio ego, impidiendo un cierre emocional.
- ChatGPT: el ghosting es la desaparición abrupta, mientras que el orbiting es la forma de “seguir rondando” sin volver del todo, lo que implica que una de las partes se vea afectada a nivel emocional y de cierta formar, genera una desestabilización.
¿Cuál es la diferencia entre el orbiting y el ghosting?
Ambos términos están relacionados con el mundo tecnológico y de redes sociales, donde se perciben ciertas diferencias que pueden llegar a ser un poco crueles, estas son algunas diferencias entre sí:
Puntos claves del orbiting:
- La persona no habla directamente con la persona, pero sigue merodeando alrededor, no de forma presencial, pero si con interacciones en redes.
- Mira historias y da “likes”, comentando indirectamente.
- Mantiene una presencia superficial sin contacto real.
- Te reacciona a publicaciones, pero nunca se comunica.
Puntos claves del ghostin:
- La persona desaparece por completo, sin dejar rastro alguno.
- No responde mensajes, no llama, no da señales en redes.
- Se corta la comunicación sin explicación.
- Se aleja, desapareciendo de forma presencial y virtual.
Una recomendación que hacen algunos expertos en el tema para evitar caer en estos patrones o ser víctima del orbiting y el ghosting, es bloquear toda clase de contacto, de esa forma, la persona puede cuidar y controlar mejor su entorno. En “Porque quiero estar bien”, uno de los psicólogos aseguró que aplicar el contacto cero, es lo más sano.
