Teoría de marzo en el amor: ¿por qué podría ser malo para las parejas? Expertos responden

La pareja es parte fundamental del desarrollo personal de múltiples personas alrededor del mundo; pues es clave para la compañía, el respaldo, el apoyo y la felicidad en diferentes etapas de la vida. Sin embargo, a lo largo de las relaciones de pareja pueden surgir inconvenientes y diferencias que son demostrados a través de algunos comportamientos específicos, que pueden solucionarse en pareja o que pueden dar fin a la relación.

En ese sentido, hay épocas del año que se celebran en pareja, como la de Amor y Amistad, entre otras temporadas de los enamorados. A su vez, durante el mes de marzo se celebran y conmemoran varias fechas especiales en el mundo, como el día del hombre; sin embargo, las relaciones de pareja no correrían con la misma suerte, ya que sería una época determinante y “negativa” para estas, según la supersticiosa “teoría de marzo”, pero, ¿de qué se trata? Aquí le contamos todo lo que debe saber:

¿Qué dice la teoría de marzo en las parejas?

Se trata de una especulación viral en redes sociales, pero que estaría respaldada por un estudio; pues la teoría indica que en el mes de marzo las parejas serían más propensas a terminar su relación amorosa o enfrentar dificultades, pero, ¿por qué?

De acuerdo con un estudio sociológico realizado los expertos de la Universidad de Washington, Julie Brines y Brian Serafini, este sería el mes en el que más parejas terminan su relación, ya que se logró demostrar que en marzo habría más rupturas y divorcios que otros meses.

Según el estudio, entre las razones que dan explicación a este extraño fenómeno serían las condiciones climáticas de la temporada, ya que en dicho país hay estaciones y la primavera es un tiempo ideal para salir, compartir con personas diferentes y tener comportamientos diferentes a los del invierno, así como que las personas ven esta época como un tiempo de renovación, por lo que se generarían tensiones determinantes que pueden dar lugar a rupturas sentimentales. ¿Usted qué opina?

No obstante, es importante resaltar que esta teoría no ha sido completamente respaldada científicamente y que las rupturas amorosas pueden darse por diversos factores y en distintas épocas del año. Sin embargo, si siente que la relación ya no es la misma, puede implementar alguna de las siguientes estrategias para “salvarla”.

Métodos para “salvar”la relación

A continuación, le contamos sobre algunas estrategias que serían efectivas para evitar una ruptura y encontrar razones para no terminar una relación amorosa, según un artículo publicado en el portal ‘Mejor con salud’ y respaldado por el psicólogo Bernardo Peña: