Bancóldex reconoce a Cámara de Comercio de Cartagena por fortalecer el tejido empresarial regional

Esta cámara se ha consolidado como una aliada fundamental de Bancóldex, colaborando en la puesta en marcha de instrumentos financieros y programas de acompañamiento que permiten que más empresarios accedan a crédito, formación y apoyo institucional. Gracias a esta cooperación, se ha logrado avanzar hacia un crecimiento más incluyente y sostenible para los negocios locales y regionales.

La Cámara de Comercio de Cartagena fue exaltada por su compromiso continuo con el fortalecimiento institucional, su dedicación a la formalización empresarial y su capacidad para dinamizar micro, pequeñas y medianas empresas en Bolívar, contribuyendo a la construcción de un territorio más competitivo y equitativo.

En la instalación del evento, José Alberto Garzón, presidente (e) de Bancóldex, destacó la importancia del sistema cameral y explicó que estas entidades han demostrado que, cuando se tienden puentes entre el sector empresarial y las herramientas de financiación y formación, se multiplican las oportunidades, se fortalece la competitividad y se impulsa el crecimiento de miles de empresas.

Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, afirmó que “este reconocimiento llega en un año muy especial para nuestra institución, en el que celebramos 110 años tejiendo progreso en Bolívar. Es un homenaje al trabajo de generaciones de empresarios que han creído en la formalidad y en la alianza entre el sector público, privado y financiero. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo el tejido empresarial regional, impulsando la productividad, la sostenibilidad y la inclusión, para que cada empresa tenga las herramientas que necesita para crecer y transformar su entorno”.

Asimismo, durante el evento también se reconoció la labor de las cámaras de comercio de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Cúcuta, entidades que han demostrado una dedicación constante al desarrollo empresarial en sus regiones, aportando al fortalecimiento institucional y al crecimiento económico territorial.

Con esta distinción, Bancóldex reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo alianzas con la Cámara de Comercio de Cartagena y otros actores del ecosistema económico nacional, para ampliar el acceso al financiamiento, robustecer las capacidades empresariales y contribuir de manera decisiva a la transformación productiva de Colombia.