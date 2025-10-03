Arrancó la socialización del Parador Sostenible de Zarabanda en Loma de Arena

En el sector de Zarabanda, en Loma de Arena, corregimiento de Santa Catalina, comenzó la socialización del Parador Gastronómico y Sostenible, una obra liderada por la Gobernación de Bolívar que promete convertirse en punto de parada obligado para los viajeros de la Vía al Mar.

Durante el encuentro, los comerciantes y emprendedores de la zona fueron informados de que la construcción arrancará el próximo 15 de octubre con la puesta de la primera piedra.

El proyecto contempla una inversión que beneficiará a más de 60 personas que trabajan en la zona conocida como Zarabanda, mediante el fortalecimiento de sus negocios con espacios gastronómicos, culturales, comerciales, áreas verdes y zonas de parqueo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El alcalde de Santa Catalina, Arnaldo Beltrán Fontalvo, destacó que este parador será clave para la economía local:

“Este parador representa una oportunidad para dignificar el trabajo de nuestra gente y consolidar a Loma de Arena como un destino donde se reconozca nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestra identidad”.