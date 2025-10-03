Arrancó la socialización del Parador Sostenible de Zarabanda en Loma de Arena
Con esta iniciativa, el municipio, con el respaldo de la Gobernación, busca impulsar el turismo sostenible y abrir nuevas oportunidades económicas
En el sector de Zarabanda, en Loma de Arena, corregimiento de Santa Catalina, comenzó la socialización del Parador Gastronómico y Sostenible, una obra liderada por la Gobernación de Bolívar que promete convertirse en punto de parada obligado para los viajeros de la Vía al Mar.
Durante el encuentro, los comerciantes y emprendedores de la zona fueron informados de que la construcción arrancará el próximo 15 de octubre con la puesta de la primera piedra.
El proyecto contempla una inversión que beneficiará a más de 60 personas que trabajan en la zona conocida como Zarabanda, mediante el fortalecimiento de sus negocios con espacios gastronómicos, culturales, comerciales, áreas verdes y zonas de parqueo.
El alcalde de Santa Catalina, Arnaldo Beltrán Fontalvo, destacó que este parador será clave para la economía local:
“Este parador representa una oportunidad para dignificar el trabajo de nuestra gente y consolidar a Loma de Arena como un destino donde se reconozca nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestra identidad”.