Una obsesión macabra por los tiburones en “Animales Peligrosos”

El 2 de octubre las salas de cine se teñirán de rojo con el estreno de “Animales Peligrosos” (Dangerous Animals), un thriller de terror dirigido por Sean Byrne, que nos da una mirada a Tucker, un asesino en serie con una obsesión macabra por los tiburones, siendo Zephyr una de las víctimas de turno que luchará por su vida en esta cinta que enfrenta uno de los miedos de los humanos, ser devorado por los escualos.

Protagonizada por Hassie Harrison, Jai Courtney y Josh Heuston “Animales Peligrosos” nos adentra en la vida de Zephyr, una surfista inteligente y de espíritu libre que busca dejar atrás un pasado complicado, ella llega a la Costa Dorada de Australia con la esperanza de encontrar un poco de tranquilidad, pero es secuestrada por un asesino en serie y mantenida cautiva en su barco. Zephyr debe escapar antes de que él lleve a cabo un ritual de alimentación para los tiburones que se encuentran debajo.

“Animales Peligrosos” subirá la adrenalina al ver estos majestuosos peces pasar por el lado de la carnada humana, bajo la cámara silente del asesino que disfruta ver perecer a sus víctimas. La película distribuida por Diamond Films se estrena el 2 de octubre en salas de cine colombianas.