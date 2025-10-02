Un juego letal de persecución, miedo y resistencia con “Los Extraños: Capítulo 2”

Se presenta desde el 2 de octubre la secuela “Los Extraños: Capítulo 2” (The Strangers: Chapter 2), cinta de terror donde los salsher son los protagonistas. Dirigida por Renny Harlin, inicia donde quedó la cinta anterior, pero el pánico volverá a apoderarse de Maya cuando los tres desconocidos enmascarados vuelven para acosarla sin piedad.

“Los Extraños: Capítulo 2” han vuelto, más brutales e implacables que nunca. Cuando descubren que Maya sigue con vida, regresan para terminar lo que empezaron. Atrapada en una pesadilla sin fin y sin nadie en quien confiar, Maya se convierte en presa de una cacería macabra, mientras “Los Extraños”, movidos por una crueldad inexplicable y una sed inagotable de violencia, la acechan sin descanso, dispuestos a destrozar a cualquiera que se cruce en su camino.

Protagonizada por Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Richard Brake, esta segunda entrega de la trilogía aumenta el nivel de tensión y terror, incorporando nuevos personajes y escenarios aún más claustrofóbicos, donde cada rincón oculta una amenaza y la huida parece imposible. “Los Extraños: Capítulo 2” se estrena el 2 de octubre en salas de cine, distribuida por Cine Colombia.