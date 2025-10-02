Tragedia en las vías de Ibagué: un hombre de 61 años perdió la vida en un accidente de tránsito

Ibagué

El secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, confirmó que se registró un nuevo caso de accidente de tránsito fatal en las vías de la capital del Tolima, hecho que se registró en la tarde del miércoles 1 de octubre en el sector de Mirolindo con calle 77.

Precisamente, el funcionario relato que el Cuerpo Oficial de Agentes de Tránsito atendió el siniestro vial en el que perdió la vida un motociclista identificado José Alirio Mendieta Esquivel de 61 años.

“Se registró un accidente tipo choque entre una motocicleta y un camión, donde lamentablemente el conductor de la moto murió en el lugar de los hechos”, dijo el secretario de Movilidad de Ibagué.

Según Rodríguez, en lo corrido del año se han registrado 56 fallecimientos en las vías de la ciudad “Este hecho debe ser un llamado de conciencia para todos los actores viales, porque detrás de cada número hay una familia y una vida que no volverá”, afirmó Rodríguez.

Dato: lamentablemente un alto porcentaje de las personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito en las calles de la ciudad han sido motociclistas, por lo que las autoridades hacen un llamado a los conductores de este tipo de vehículos para que al momento de salir a las calles se tenga precaución para evitar este tipo de siniestros que enlutan a 56 familias en lo corrido del año 2025.