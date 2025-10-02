Policía adelanta campañas para prevenir hurto a comercios en Bolívar

La Policía Nacional en el marco de la estrategia Seguros, Cercanos y Presentes, a través de los Gestores Comunitarios, vienen adelantando campañas tendientes a prevenir el hurto en todas sus modalidades en el sector comercio.

Por esta razón, la institución policial sigue implementando estrategias tales como entrega de volantes, los números del cuadrante amigo y realización de charlas de sensibilización a la comunidad en general, acerca de las distintas modalidades de hurto y cómo prevenirlas.

La campaña va dirigida a comerciantes, transeúntes, sector bancario y habitantes de barrios, a quienes se les entrega recomendaciones de seguridad y autoprotección al respecto, así mismo como no pedir ayuda a extraños al momento de hacer transacciones en los cajeros electrónicos y cajas de los bancos.

Se han realizado 55 campañas preventivas en los municipios de Arjona, El Carmen de Bolívar, Magangué, Maríalabaja, San Juan Nepomuceno y Mompox, sensibilizando a más de 615 personas, entre ellas propietarios, administradores, empleados y clientes de establecimientos al público.

La institución hace un llamado a los comerciantes para que tengan en cuenta y adopten las siguientes medidas de seguridad, y de esta manera evitar ser víctimas de la delincuencia:

1. No tener grandes cantidades de dinero en las cajas registradoras.

2. Mantenerse alerta mientras abre y cierra el establecimiento.

3. Fortalecer los sistemas de seguridad (alarmas, cámaras, cerraduras, iluminación, etc.)

4. Instruir a los empleados y familiares sobre las modalidades de hurto.

5. No hacer conteos de caja con presencia de clientes.

Dos hombres capturados por hurtar un celular en sector turístico de Cartagena

6. Vitrinas con llave para los artículos caros.

7. Vigilancia en la apertura y cierre del negocio.

8. En colaboración con la Policía Nacional del cuadrante implemente Frentes de Seguridad.

9. Informar cualquier aptitud sospechosa o cualquier requerimiento policial al número de emergencia 123 o a su cuadrante.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“En lo corrido del año la Policía Nacional en el departamento de Bolívar ha capturado a 79 personas comprometidas por hurto, seguimos trabajando con todas las capacidades humanas y tegnologicas para contribuir a la seguridad y convivencia de los bolivarenses”.