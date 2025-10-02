Ofensiva contra el tráfico de estupefaciente y el multicrimen dejan cuatro capturados en Cartagena

Los procedimientos fueron adelantados en los barrios 20 de Julio, San Fernando y El Libertador, incautando más de 300 dosis de alucinógenos

En el marco de la estrategia integral contra el crimen organizado y el tráfico de estupefacientes, funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, realizaron operativos contra estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad y seguridad ciudadana.

En el barrio San Fernando, sorprendidos dos jíbaros comercializando estupefacientes.

Uniformados del CAI San Fernando, capturaron en flagrancia a alias ‘el Javie’ y ‘el Darin’, de 20 y 18 años de edad, respectivamente, quienes fueron sorprendidos comercializando 200 dosis de marihuana en el sector.

Los indiciados, son señalados por la comunidad de ser los responsables de la venta de estupefacientes en diferentes sectores del barrio.

‘El Jesu’, fue capturado con varias dosis de estupefacientes.

Mediante actividades de registro y control por parte de las patrullas de vigilancia en el barrio 20 de Julio, fueron capturados ‘el Jesu’, con más de 50 dosis de marihuana, listas para ser distribuidas en el sector.

En el barrio El Libertador, fue capturado alias ‘el Juan David’ con más de 50 dosis de marihuana.

Durante operativos de registro y control, fue capturado el ‘Juan David’, por el delito de tráfico de estupefacientes, a quien le fueron encontradas más de 50 dosis de marihuana. El detenido se encontraba cerca de un entorno escolar.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.247 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 578 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones, buscamos reafirmar nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a las organizaciones que afectan la convivencia en los territorios”, sostuvo.